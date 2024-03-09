CNN: США "ретельно" готувалися до можливого ядерного удару РФ по Україні

Наприкінці 2022 року США почали "ретельно готуватися" до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні.

Про це йдеться у матеріалі CNN, який посилається на американських посадовців, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, адміністрація Джо Байдена була дуже стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну або бойову ядерну зброю.

"Це те, що нам підніс конфлікт, і тому ми вважали, і я вважаю, що це наше право – ретельно підготуватися і зробити все можливе, щоб цього не сталося", – сказав високопосадовець з адміністрації Байдена.

Другий посадовець зазначив, що побоювання адміністрації "були не просто гіпотетичними – вони також ґрунтувалися на певній інформації, яку ми отримали".

У США вважали, що Кремль може піти на застосування ядерної зброї на тлі військових поразок у період з літа до осені 2022 року, коли Збройні сили України повернули контроль над більшою частиною Харківської області, а також над містом Херсон.

В адміністрації Байдена вважали, що президент РФ Владімір Путін міг розцінити це як "екзистенційну загрозу російській державі". За такого сценарію Путін міг застосувати ядерну зброю як фактор стримування від подальшої втрати захоплених територій, а також від будь-якого потенційного нападу на саму Росію.

У цей період представники влади РФ почали поширювати заяви про те, що Україна розробляє "брудну бомбу", що, як побоювалися американські посадовці, могло бути прикриттям для російської ядерної атаки.

Водночас західні розвідувальні служби отримали інформацію про те, що між російськими офіційними особами відбуваються комунікації, в яких відкрито обговорюється можливість ядерного удару.

За словами співрозмовника телеканалу, були "ознаки того, що ми отримували інформацію з інших джерел, що це було принаймні те, що обговорювалося на нижчих рівнях російської системи".

При цьому у матеріалі наголошується, що США жодного разу не виявили розвідувальних даних, які б вказували на те, що Росія здійснює кроки з мобілізації своїх ядерних сил для здійснення такої атаки.

Однак посадовці США не були впевнені, що знають, чи переміщує Росія тактичну ядерну зброю на місце. На відміну від стратегічної ядерної зброї тактична є достатньо малою, щоб її можна було непомітно переміщати і використовувати зі звичайних систем, які вже розгорнуті на полі бою в Україні.

Після цього американські офіційні особи провели низку комунікацій на найвищому рівні: держсекретар Ентоні Блінкен "дуже прямо" висловив занепокоєння Лаврову, тодішній голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зателефонував своєму російському колезі генералу Валерію Герасимову.

Крім того, Джо Байден відправив директора ЦРУ Вільяма Бернса поговорити з головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергєєм Наришкіним в Туреччині.

США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками як над розробкою планів на випадок російської ядерної атаки, так і над передачею попереджень російській стороні про наслідки такого удару.

Крім того, США намагалися заручитися підтримкою інших країн, зокрема Китаю та Індії, щоб утримати Росію від такої атаки.

Посадовці США розповіли, що китайський лідер Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді допомогли запобігти ядерній кризі.

"Занепокоєння ключових країн Глобального Півдня стало для Росії переконливим фактором і показала їй, якою може бути ціна всього цього", – сказав співрозмовник телеканалу.

У матеріалі йдеться, що з того часу загроза застосування ядерної зброї дещо знизилась.

"З того часу ми менше занепокоєні неминучою перспективою, але це не є чимось, що завжди далеко від нас. Ми продовжуємо вдосконалювати плани, і ... не виключено, що ми можемо зіткнутися з принаймні зростанням ризику цього знову в найближчі місяці", – додав посадовець США.

Нагадаємо, 29 лютого Владімір Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.

Держдеп засудив заяви Путіна про "ризик ядерної війни", зазначивши, що наразі Штати не бачать загрози застосування Москвою ядерної зброї.