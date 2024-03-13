Посли ЄС схвалили 5 млрд євро для допомоги Україні зброєю на 2024 рік

Постійні представники країн ЄС 13 березня підтримали збільшення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС досягли принципової згоди щодо реформування Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну з бюджетом у 5 мільярдів євро на 2024 рік", – йдеться в повідомленні головування у Twitter (Х).

Там додали, що Євросоюз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та "гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне їй для самозахисту".

Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.



The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself. – Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 13, 2024

Угоду привітав верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, який запевнив, що Євросоюз підтримуватиме Україну всім, чим потрібно, аби вона перемогла.

Як напередодні повідомляло видання Financial Times, погодити рішення вдалось шляхом компромісу, що пріоритет віддаватимуть зброї, виробленій в ЄС, з можливістю її закупівлі в третіх країнах в крайніх випадках.

ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 мільйонів євро.

Паралельно держави-члени ЄС ведуть переговори про створення чотирирічного спецфонду в межах Європейського фонду миру на загальну суму 20 мільярдів євро, який би використовувався суто на допомогу Україні.