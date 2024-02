Лідери ЄС не створили спецфонд на військову підтримку України, але Мішель каже про прогрес

На позачерговому саміті 1 лютого лідери країн ЄС не ухвалили рішення про заснування спеціального фонду для військової підтримки України, але президент Євроради Шарль Мішель каже про досягнення прогресу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві за підсумками саміту.

У блоці, що стосується військової підтримки України, Єврорада підкреслила налаштованість далі надавати Україні "своєчасну, передбачувану і сталу військову підтримку" через Європейський фонд миру, роботу навчальної місії ЄС для українських військових і двосторонню допомогу.

Щодо створення у рамках Європейського фонду миру спеціального фонду для підтримки України на 20 млрд євро рішення поки не схвалили.

Єврорада розглянула запропоноване збільшення загальної фінансової стелі фонду і запрошує Раду ЄС "досягти домовленості до початку березня 2024 року щодо змін до рішення Ради (CFSP) 2021/509 на основі пропозиції високого представника щодо Фонду підтримки України і запропонованих основних інструментів, беручи до уваги пропозиції країн-членів".

Одночасно голова Євроради Шарль Мішель зауважив, що у цьому питанні "досягли прогресу".

After almost 2 years of war, Ukraine remains and will remain a priority.



We will continue our strong military assistance. Progress has been made in supporting Ukraine through the 🇪🇺Peace Facility and we will leave no effort spared to accelerate the delivery of ammunition to 🇺🇦… pic.twitter.com/eZQfoECv1T