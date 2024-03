Послы ЕС одобрили 5 млрд евро для помощи Украине оружием на 2024 год

Постоянные представители стран ЕС 13 марта поддержали увеличение на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине.

Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС достигли принципиального согласия по реформированию Европейского фонда мира, чтобы поддержать Украину с бюджетом в 5 миллиардов евро на 2024 год", – говорится в сообщении председательства в Twitter (Х).

Там добавили, что Евросоюз и дальше решительно настроен оказывать длительную поддержку Украине и "гарантировать, что она получит военное оборудование, необходимое ей для самозащиты".

Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.



The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself.