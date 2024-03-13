Послы ЕС одобрили 5 млрд евро для помощи Украине оружием на 2024 год

Постоянные представители стран ЕС 13 марта поддержали увеличение на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине.

Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС достигли принципиального согласия по реформированию Европейского фонда мира, чтобы поддержать Украину с бюджетом в 5 миллиардов евро на 2024 год", – говорится в сообщении председательства в Twitter (Х).

Там добавили, что Евросоюз и дальше решительно настроен оказывать длительную поддержку Украине и "гарантировать, что она получит военное оборудование, необходимое ей для самозащиты".

Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.



The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself. – Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 13, 2024

Соглашение приветствовал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который заверил, что Евросоюз будет поддерживать Украину всем, чем нужно, чтобы она победила.

Как накануне сообщал Financial Times, согласовать решение удалось путем компромисса, что приоритет будут отдавать оружию, произведенному в ЕС, с возможностью его закупки в третьих странах в крайних случаях.

ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро.

Параллельно государства-члены ЕС ведут переговоры о создании четырехлетнего спецфонда в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 20 миллиардов евро, который бы использовался сугубо на помощь Украине.