Пашинян відреагував на резолюцію Європарламенту про підтримку членства Вірменії в ЄС

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав ухвалення Європарламентом резолюції, що пропонує розглянути можливість членства країни в ЄС.

Заяву вірменського прем'єра наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пашиняна, цією резолюцією ЄП зафіксував досягнення Вірменії в галузі демократії, верховенства права та боротьби з корупцією.

"Резолюція процитувала мою заяву, зроблену з трибуни Європейського парламенту 17 жовтня минулого року, про те, що Вірменія готова бути настільки близькою до ЄС, наскільки ЄС визнає це за можливе, зафіксувавши, що якщо Вірменія захоче подати заявку на вступ до ЄС, інституції ЄС повинні надати сприяння", – сказав він.

Очільник уряду Вірменії додав, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.

"Це ще один привід обговорити бачення майбутнього Вірменії, і я сподіваюся, що політичні сили, громадські організації, різні прошарки суспільства, громадяни Вірменії висловлять своє ставлення до цього послання, яке пролунало з Європейського парламенту", – сказав Пашинян.

Він також додав, що має "висловити волю уряду Вірменії продовжувати роботу з подальшого поглиблення і розвитку відносин Вірменія-ЄС".

Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Голова вірменського МЗС Арарат Мірзоян на початку березня заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі та прагне налагодити тісніші зв'язки із Заходом в умовах напруженості у відносинах з Росією.

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