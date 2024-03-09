Глава МЗС: Вірменія розглядає можливість членства в ЄС

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі та прагне налагодити тісніші зв'язки із Заходом в умовах напруженості у відносинах з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні у Вірменії обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що серед них – членство в Євросоюзі", – сказав він в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

Очільник МЗС Вірменії говорив у кулуарах дипломатичного форуму в турецькому місті Анталія.

Раніше спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна може взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Він також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.

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