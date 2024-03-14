Пашинян отреагировал на резолюцию Европарламента по поддержке членства Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал принятие Европарламентом резолюции, предлагающей рассмотреть возможность членства страны в ЕС.

Заявление армянского премьера приводит News.am, сообщает "Европейская правда".

По словам Пашиняна, этой резолюцией ЕП зафиксировал достижения Армении в области демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Резолюция процитировала мое заявление, сделанное с трибуны Европейского парламента 17 октября прошлого года, о том, что Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС признает это возможным, зафиксировав, что если Армения захочет подать заявку на вступление в ЕС, институты ЕС должны оказать содействие", – сказал он.

Глава правительства Армении добавил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

"Это еще один повод обсудить видение будущего Армении, и я надеюсь, что политические силы, общественные организации, различные слои общества, граждане Армении выразят свое отношение к этому посланию, которое прозвучало из Европейского парламента", – сказал Пашинян.

Он также добавил, что должен "выразить волю правительства Армении продолжать работу по дальнейшему углублению и развитию отношений Армения-ЕС".

Накануне Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян в начале марта заявил, что Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в Евросоюзе и стремится наладить более тесные связи с Западом в условиях напряженности в отношениях с Россией.

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