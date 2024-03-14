Фермери ускладнили рух до головних портів Бельгії

Фермери ускладнили доїзд до другого за величиною порту Європи Антверпена та двох інших бельгійських портів під час чергової демонстрації на знак протесту проти екологічних вимог до їхньої діяльності у рамках Європейського зеленого курсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Десятки тракторів фермерів, які протестують, у час пік перешкоджали ранковому сполученюю з портами.

Водночас фермери утрималися від повного блокування після попереджень портової адміністрації, що притягнуть їх до юридичної відповідальності за понесені збитки.

Раніше повідомляли, що Єврокомісія у п’ятницю має презентувати пакет заходів для пом’якшення проблем європейських фермерів, які вийшли на протести у різних країнах.

Крім того, стало відомо, що Єврокомісія запропонує обмежити імпорт зерна з РФ і Білорусі.

Як відомо, у зимові місяці фермерські протести пройшли у багатьох країнах ЄС. Головними претензіями аграріїв є те, що їм доводиться виконувати численні регуляторні вимоги, зокрема у рамках Європейського зеленого курсу, та у цих умовах вони не можуть вигідно конкурувати з продукцією із третіх країн, яка виходить дешевшою за собівартістю.