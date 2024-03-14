Фермеры усложнили движение к главным портам Бельгии

Фермеры усложнили подъезд ко второму по величине порту Европы Антверпена и двум другим бельгийским портам во время очередной демонстрации в знак протеста против экологических требований к их деятельности в рамках Европейского зеленого курса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Десятки тракторов протестующих фермеров в час пик препятствовали утреннему сообщению с портами.

В то же время фермеры воздержались от полного блокирования после предупреждений портовой администрации, что привлекут их к юридической ответственности за понесенные убытки.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в пятницу должна представить пакет мер для смягчения проблем европейских фермеров, которые вышли на протесты в разных странах.

Кроме того, стало известно, что Еврокомиссия предложит ограничить импорт зерна из РФ и Беларуси.

Как известно, в зимние месяцы фермерские протесты прошли во многих странах ЕС. Главными претензиями аграриев является то, что им приходится выполнять многочисленные регуляторные требования, в частности в рамках Европейского зеленого курса, и в этих условиях они не могут выгодно конкурировать с продукцией из третьих стран, которая получается дешевле по себестоимости.