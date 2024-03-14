Норвегія розраховує досягти цільового показника НАТО на оборону цього року

Норвегія має намір досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП на оборонні витрати вже у 2024 році – на два роки раніше, ніж планували.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bloomberg.

Норвезький уряд пообіцяв виконати рекомендації Альянсу щодо витрачання 2% валового внутрішнього продукту цього року за допомогою "додаткових асигнувань у переглянутому національному бюджеті", йдеться в його повідомленні.

Цей план означає, що Осло приєднається до зобов'язань більшості інших членів НАТО прискорити реалізацію цільового показника після погроз потенційного кандидата у президенти США Дональда Трампа скоротити зобов'язання перед союзниками, які не досягнуть цієї мети, якщо він переможе на виборах.

Уряд має намір представити довгостроковий план витрат на оборону 5 квітня.

Норвегія є єдиною країною НАТО, що межує з Росією, яка тривалий час не виконувала зобов’язання з витрат 2% ВВП на оборону.

Лише минулоріч, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, норвезький уряд уперше поставив мету підвищити оборонні витрати до цільового показника Альянсу до 2026 року.

Напередодні прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запросив лідерів парламентських партій на зустріч у четвер, 14 березня, для обговорення майбутнього довгострокового плану розвитку норвезьких збройних сил.

Раніше міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам закликав країну бути готовою до можливого конфлікту навіть після завершення повномасштабної війни Росії проти України.

У лютому стало відомо, що країни-члени НАТО збільшили свої витрати на оборону до половини світових показників після початку війни Росії проти України.