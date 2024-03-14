Норвегия рассчитывает достичь целевого показателя НАТО на оборону в этом году

Норвегия намерена достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП на оборонные расходы уже в 2024 году – на два года раньше, чем планировали.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg.

Норвежское правительство пообещало выполнить рекомендации Альянса по расходованию 2% валового внутреннего продукта в этом году с помощью "дополнительных ассигнований в пересмотренном национальном бюджете", говорится в его сообщении.

Этот план означает, что Осло присоединится к обязательствам большинства других членов НАТО ускорить реализацию целевого показателя после угроз потенциального кандидата в президенты США Дональда Трампа сократить обязательства перед союзниками, которые не достигнут этой цели, если он победит на выборах.

Правительство намерено представить долгосрочный план расходов на оборону 5 апреля.

Норвегия является единственной страной НАТО, граничащей с Россией, которая долгое время не выполняла обязательства по расходам 2% ВВП на оборону.

Только в прошлом году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, норвежское правительство впервые поставило цель повысить оборонные расходы до целевого показателя Альянса до 2026 года.

Накануне премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пригласил лидеров парламентских партий на встречу в четверг, 14 марта, для обсуждения будущего долгосрочного плана развития норвежских вооруженных сил.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призвал страну быть готовой к возможному конфликту даже после завершения полномасштабной войны России против Украины.

В феврале стало известно, что страны-члены НАТО увеличили свои расходы на оборону до половины мировых показателей после начала войны России против Украины.