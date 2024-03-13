Прем'єр Норвегії обговорить з лідерами партій оновлення військової стратегії

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запросив лідерів парламентських партій на зустріч у четвер, 14 березня, для обговорення майбутнього довгострокового плану розвитку норвезьких збройних сил.

Це, як повідомляє "Європейська правда", анонсував норвезький уряд.

На зустрічі прем’єра Норвегії та керівників парламентських партій будуть також присутні міністр фінансів Трюгве Слагсволд Ведум та міністр оборони Бйорн Аріль Грам.

Після зустрічі вранці 14 березня урядовці, як очікується, дадуть пресконференцію.

Норвегія є єдиною країною НАТО, що межує з Росією, яка тривалий час не виконувала зобов’язання з витрат 2% ВВП на оборону.

Лише минулоріч, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, норвезький уряд уперше поставив мету підвищити оборонні витрати до цільового показника Альянсу до 2026 року.

У лютому прем’єр Норвегії обіцяв представити нову стратегію збройних сил країни до саміту НАТО у Вашингтоні.

Тоді ж, нагадаємо, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам закликав країну бути готовою до можливого конфлікту навіть після завершення повномасштабної війни Росії проти України.

У лютому стало відомо, що країни-члени НАТО збільшили свої витрати на оборону до половини світових показників після початку війни Росії проти України.