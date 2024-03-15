Президент Литви наростив лідерство у рейтингу перед виборами

Чинний президент Литви Гітанас Науседа зберігає першість у рейтингу перед наступними президентськими виборами та наростив підтримку, порівняно з попереднім опитуванням.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", такими виявилися результати дослідження громадської думки компанією Spinter research на замовлення Delfi.

За місяць підтримка Науседи зросла на майже п’ять процентних пунктів: станом на лютий, коли проводився збір даних, за нього проголосували би 28,5% опитаних, тоді як у січні цей показник складав 23,8%.

Науседа лідирує серед усіх соціальних груп.

Другу позицію у рейтингу обіймає юрист Ігнос Вегеле, за нього проголосували би 12,2% (у січні – 13,4%). Популярність цього кандидата більша серед мешканців сіл і районних центрів.

Чинну прем’єрку Інгріду Шимоніте обрали би на посаду президента 12,8%. Вона також наростила показник підтримки – у січні за неї готові були проголосувати 10,9%.

Нагадаємо, Гітанас Науседа отримав попередження ЦВК після своєї пропозиції у рамках кампанії сходити на каву з виборцями, які його підтримали, обравши таких людей через лотерею. Виборча комісія попередила, що запрошення у кав’ярню можна розцінювати як пропозицію матеріальної вигоди.

Після того президент уточнив свою пропозицію, зазначивши, що зустріч пройде у неробочий час і за своє замовлення кожен заплатить сам.

Тим часом Інгріді Шимоніте довелося змінити передвиборче гасло після того, як зауважили його схожість із путінським.