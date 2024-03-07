Президент Литви все ж зустрінеться з виборцями за кавою після попередження ЦВК
Передвиборчий штаб президента Литви Гітанаса Науседи, який має намір балотуватись на цю посаду вдруге, відібрав 16 людей, які захотіли зустрітись із політикою за чашкою кави в межах своєї кампанії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Керівник штабу Науседи Повілас Мачюліс сказав, що в зустрічі з Науседою візьмуть участь одночасно всі 16 обраних виборців, їм також дозволять привести із собою дітей, членів сім’ї і близьких.
"Ми думали, це буде зустріч у вузькому колі, але оскільки надіслали по кілька прізвищ тих, хто підписався, то запросимо більше людей", – пояснив він.
Мачюліс наголосив, що у зв’язку з попередженням Центральної виборчої комісії Литви зустріч планується не в робочий час, а за каву кожен заплатить сам. Де саме вона відбудеться, ще вирішують.
"Я поки що не отримую відповіді, чи виходить, але поки що плануємо наступної суботи (16 березня. – Ред.)", – додав він.
Литовська ЦВК минулого місяця попередила Науседу, що його пропозиція зустрітись із виборцями за кавою не зовсім у межах законодавства, тому що запрошення у кав’ярню можна розглядати як пропозицію матеріальних благ.
Президентські вибори в Литві відбудуться 12 травня 2024 року. Чинний президент країни Гітанас Науседа залишається лідером рейтингу.