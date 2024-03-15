Президент Литвы нарастил лидерство в рейтинге перед выборами

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа сохраняет первенство в рейтинге перед следующими президентскими выборами и нарастил поддержку по сравнению с предыдущим опросом.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты исследования общественного мнения компанией Spinter research по заказу Delfi.

За месяц поддержка Науседы выросла почти на пять процентных пунктов: по состоянию на февраль, когда проводился сбор данных, за него проголосовали бы 28,5% опрошенных, тогда как в январе этот показатель составлял 23,8%.

Науседа лидирует среди всех социальных групп.

Вторую позицию в рейтинге занимает юрист Игнос Вегеле, за него проголосовали бы 12,2% (в январе – 13,4%). Популярность этого кандидата больше среди жителей сел и районных центров.

Действующего премьера Ингриду Шимоните выбрали бы на пост президента 12,8%. Она также нарастила показатель поддержки – в январе за нее готовы были проголосовать 10,9%.

Напомним, Гитанас Науседа получил предупреждение ЦИК после своего предложения в рамках кампании сходить на кофе с избирателями, которые его поддержали, выбрав таких людей через лотерею. Избирательная комиссия предупредила, что приглашение в кафе можно расценивать как предложение материальной выгоды.

После того президент уточнил свое предложение, отметив, что встреча пройдет в нерабочее время и за свой заказ каждый заплатит сам.

Между тем Ингриде Шимоните пришлось изменить предвыборный лозунг после того, как заметили его сходство с путинским.