Польські фермери анонсували блокаду дороги на кордоні зі Словаччиною

Польські фермери анонсували блокаду-контроль на одній з доріг між Польщею та Словаччиною, яку хочуть тримати до кінця березня.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Фермери з прилеглих населених пунктів планують перевіряти вантажі на кордоні Словаччини й Польщі в районі села Хижне та подали заявку на свій протест до гміни у Яблонці.

Причина протесту та ж, що й усіх попередніх акцій фермерів – вони вимагають зупинити "неконтрольованого наплив збіжжя з України до ЄС", а також змінити вимоги "зеленого" законодавства Євросоюзу, які ускладнюють їм конкуренцію з дешевшою продукцією з третіх країн.

Протестувальники поїдуть на КПП зі своїми тракторами та планують перевіряти кожну вантажівку, що прямує до Польщі, і пропускати по одній на годину. Вони пообіцяли безперешкодно пропускати легкові авто, пішоходів та велосипедистів.

Водіїв вантажівок, які не пройдуть "огляд", обіцяють не пускати до Польщі.

Бельгійські фермери у четвер частково блокували дороги до портів.

Як повідомляли раніше, Єврокомісія у п’ятницю має презентувати пакет заходів для пом’якшення проблем європейських фермерів, які вийшли на протести у різних країнах.