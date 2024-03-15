У Молдові оштрафували гагаузьку компанію за показ російських каналів

Рада телебачення і радіо Молдови оштрафувала на 120 тисяч молдовських леїв двох кабельних операторів із Гагаузії за незаконну трансляцію російських телеканалів і за незаконну роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Молдовський регулятор на засіданні 15 березня оштрафував гагаузьку компанію Orvitmedia на 70 тисяч леїв за ретрансляцію російських телеканалів і на 20 тисяч леїв за роботу без дозволу.

Компанія транслює 65 телеканалів, серед яких заборонені до показу в Молдові "Первый канал", "Россия 24" і "Россия 1".

Іншу компанію з Гагаузії, Ilk Halk Televizionu, повторно оштрафували на 30 тисяч леїв за роботу без авторизації.

У Молдові вже кілька років заборонений показ російських інформаційно-аналітичних і військових програм. Але в Гагаузії цієї заборони фактично не дотримуються, зазначає NewsMaker.

Більше про Гагаузію читайте в матеріалі "ЄвроПравди".