У Молдові оштрафували гагаузьку компанію за показ російських каналів
Рада телебачення і радіо Молдови оштрафувала на 120 тисяч молдовських леїв двох кабельних операторів із Гагаузії за незаконну трансляцію російських телеканалів і за незаконну роботу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Молдовський регулятор на засіданні 15 березня оштрафував гагаузьку компанію Orvitmedia на 70 тисяч леїв за ретрансляцію російських телеканалів і на 20 тисяч леїв за роботу без дозволу.
Компанія транслює 65 телеканалів, серед яких заборонені до показу в Молдові "Первый канал", "Россия 24" і "Россия 1".
Іншу компанію з Гагаузії, Ilk Halk Televizionu, повторно оштрафували на 30 тисяч леїв за роботу без авторизації.
У Молдові вже кілька років заборонений показ російських інформаційно-аналітичних і військових програм. Але в Гагаузії цієї заборони фактично не дотримуються, зазначає NewsMaker.
Більше про Гагаузію читайте в матеріалі "ЄвроПравди".