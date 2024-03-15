В Молдове оштрафовали гагаузскую компанию за показ российских каналов

Совет телевидения и радио Молдовы оштрафовал на 120 тысяч молдавских леев двух кабельных операторов из Гагаузии за незаконную трансляцию российских телеканалов и за незаконную работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Молдавский регулятор на заседании 15 марта оштрафовал гагаузскую компанию Orvitmedia на 70 тысяч леев за ретрансляцию российских телеканалов и на 20 тысяч леев за работу без разрешения.

Компания транслирует 65 телеканалов, среди которых запрещенные к показу в Молдове "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1".

Другую компанию из Гагаузии, Ilk Halk Televizionu, повторно оштрафовали на 30 тысяч леев за работу без авторизации.

В Молдове уже несколько лет запрещен показ российских информационно-аналитических и военных программ. Но в Гагаузии этот запрет фактически не соблюдается, отмечает NewsMaker.

Больше о Гагаузии читайте в материале "ЕвроПравды".