У Молдові заблокують понад 20 російських порталів
За рішенням Служби інформації і безпеки Молдови (СІБ) в країні заблокують доступ до понад 20 російських інтернет-ресурсів.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
24 жовтня керівник СІБ Александру Мустяца підписав наказ про блокування на території Молдови 22 інтернет-порталів з Росії і ще одного, що діє в межах СНД.
Рішення ухвалили на основі постанови Нацкомісії з надзвичайних ситуацій від 24.02.2022, яким СІБ надали право вносити зміни у перелік доступних ресурсів, зокрема щодо "інформації, яка надходить від органів держвлади держави, що перебуває у воєнному конфлікті і визнана державою-агресором".
Серед ресурсів, які заблокують – пропагандистський телеканал і радіо "Звезда", RT, РЕН ТВ, НТВ, РТР Планета, "Царьград".
Загалом у переліку:
https://ltv.ru;
https://ntv.ru;
https://rt.com;
https://russian.rt.com;
https://tvzvezda.ru;
https://radiozvezda.ru;
https://tvc.ru;
https://ren.tv;
https://mirtv.ru;
https://mir24.tv;
https://vgtrk.ru;
https://vgtrk.com;
https://tsargrad.tv;
https://rtr-planeta.com;
https://5-tv.ru;
https://vesti.ru;
https://spastv.ru;
https://radiovesti.ru;
https://radiomayak.ru;
https://smotrim.ru;
https://m24.ru;
https://360tv.ru
Навесні у Молдові заблокували портали "Политнавигатор" і Newsfront, а також сайти "Спутніка", які запустили на заміну заблокованим раніше.