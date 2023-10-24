У Молдові заблокують понад 20 російських порталів

За рішенням Служби інформації і безпеки Молдови (СІБ) в країні заблокують доступ до понад 20 російських інтернет-ресурсів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

24 жовтня керівник СІБ Александру Мустяца підписав наказ про блокування на території Молдови 22 інтернет-порталів з Росії і ще одного, що діє в межах СНД.

Рішення ухвалили на основі постанови Нацкомісії з надзвичайних ситуацій від 24.02.2022, яким СІБ надали право вносити зміни у перелік доступних ресурсів, зокрема щодо "інформації, яка надходить від органів держвлади держави, що перебуває у воєнному конфлікті і визнана державою-агресором".

Серед ресурсів, які заблокують – пропагандистський телеканал і радіо "Звезда", RT, РЕН ТВ, НТВ, РТР Планета, "Царьград".

Загалом у переліку:

https://ltv.ru;

https://ntv.ru;

https://rt.com;

https://russian.rt.com;

https://tvzvezda.ru;

https://radiozvezda.ru;

https://tvc.ru;

https://ren.tv;

https://mirtv.ru;

https://mir24.tv;

https://vgtrk.ru;

https://vgtrk.com;

https://tsargrad.tv;

https://rtr-planeta.com;

https://5-tv.ru;

https://vesti.ru;

https://spastv.ru;

https://radiovesti.ru;

https://radiomayak.ru;

https://smotrim.ru;

https://m24.ru;

https://360tv.ru

Навесні у Молдові заблокували портали "Политнавигатор" і Newsfront, а також сайти "Спутніка", які запустили на заміну заблокованим раніше.