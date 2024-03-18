Премьер: Вступление Украины принесет ЕС больше выгоды, чем расходов
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль убежден, что Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить Европейскому Союзу сам процесс ее присоединения.
Об этом он рассказал в интервью Euractiv, пишет "Европейская правда".
Недавний отчет аналитического центра Bruegel, а также внутренние документы ЕС, с которыми ознакомилось издание, оценивают финансовую стоимость вступления Украины в Европейский Союз в 110-136 млрд евро для семилетнего бюджета Евросоюза, что составляет примерно 0,10-0,13% от ВВП ЕС.
"Мы видели отчеты, но украинский рынок, украинские Вооруженные силы, украинское сырье и критические материалы и другие сектора могут принести гораздо больше с точки зрения безопасности и экономических выгод", – сказал Шмыгаль.
"Мы можем пройти через тяжелый переговорный процесс, но мы готовы к компромиссам, основанным на взаимных потерях – но если мы посмотрим на это как на инвестиционный проект, это может быть гораздо выгоднее (для ЕС), чем цена (нашего) вступления", – добавил он.
Отвечая на вопрос, не беспокоит ли его то, что некоторые страны-члены ЕС, такие как Венгрия, будут пытаться замедлить процесс из-за двусторонних проблем, Шмыгаль отметил, что споры "могут быть решены в ходе переговоров в течение двухлетнего процесса".
Шмыгаль также подтвердил стремление Украины начать переговоры о вступлении с ЕС в первом полугодии этого года.
Ранее сообщалось, что и украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.
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