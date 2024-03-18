Кабмін затвердив план реформ, за виконання яких Україна отримає 50 млрд від ЄС

Уряд ухвалив план для Ukraine Facility, що є основою надання фінансової підтримки від Євросоюзу в межах чотирирічної програми загальним обсягом 50 млрд євро.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів, зауважив Шмигаль.

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі", – зауважив прем’єр-міністр.

Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція.

План розроблявся спільно з європейськими партнерами, додав глава уряду. Найближчим часом його передадуть на розгляд Єврокомісії.

Шмигаль додав, що завдяки реалізації реформ із плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року.

Перший транш у межах програми Ukraine Facility в розмірі 4,5 мільярда євро Україна отримає цього тижня, анонсував раніше єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган.

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