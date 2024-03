ЄС перерахує 4,5 млрд євро макрофіну Україні наступного тижня

Перший транш у межах програми Ukraine Facility в розмірі 4,5 мільярда євро Україна отримає наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ганн.

"Дуже радий прокласти шлях до першої виплати коштів наступного тижня в межах програми Ukraine Facility", – написав Йоганнес у Twitter (X), оголосивши про підписання відповідного рішення.

"Ми підтримуємо Україну і цим самим інвестуємо в нашу безпеку. Багато грошей, але ніщо в порівнянні з жертвами українського народу заради Європи", – додав він.

