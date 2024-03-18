Кабмин утвердил план реформ, за выполнение которых Украина получит 50 млрд евро от ЕС

Правительство приняло план для Ukraine Facility, что является основой предоставления финансовой поддержки от Евросоюза в рамках четырехлетней программы общим объемом 50 млрд евро.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов, отметил Шмыгаль.

"Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в различных сферах: от энергетики и аграрной отрасли", – отметил премьер-министр.

Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, такие как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция.

План разрабатывался совместно с европейскими партнерами, добавил глава правительства. В ближайшее время его передадут на рассмотрение Еврокомиссии.

Шмыгаль добавил, что благодаря реализации реформ из плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году.

Первый транш в рамках программы Ukraine Facility в размере 4,5 миллиарда евро Украина получит на этой неделе, анонсировал ранее еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан.

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