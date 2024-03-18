Шольц вирішив не вітати Путіна з "переобранням"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вітатиме російського лідера Владіміра Путіна з "переобранням" на посаду президента РФ, яке Берлін не вважає ані вільним, ані чесним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Коментуючи "вибори" в РФ, заступниця речника уряду Крістіане Гоффманн зазначила, що канцлер не привітав господаря Кремля.

"Це не були демократичні і чесні вибори. Росія... зараз є диктатурою та керується Владіміром Путіним в авторитарній манері", – наголосила вона.

Перед цим міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вказала, що у росіян не було вибору під час голосування за президента РФ цими вихідними.

Міністерство закордонних справ Німеччини раніше заявило, що псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними, а їх результат нікого не дивує.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також заявив, що не буде вітати президента Росії Владіміра Путіна з переобранням.

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.