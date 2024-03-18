Шольц решил не поздравлять Путина с "переизбранием"

Канцлер Германии Олаф Шольц не будет поздравлять российского лидера Владимира Путина с "переизбранием" на пост президента РФ, которое Берлин не считает ни свободным, ни честным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Комментируя "выборы" в РФ, заместитель спикера правительства Кристиане Хоффманн отметила, что канцлер не поздравил хозяина Кремля.

"Это не были демократические и честные выборы. Россия... сейчас является диктатурой и управляется Владимиром Путиным в авторитарной манере", – подчеркнула она.

Перед этим министр иностранных дел Германии Анналена Бербок указала, что у россиян не было выбора во время голосования за президента РФ в эти выходные.

Министерство иностранных дел Германии ранее заявило, что псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, а их результат никого не удивляет.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что не будет поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием.

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.