ЄС розкритикував вибори в РФ та їхнє проведення на окупованих територіях України

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували від імені високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Він зазначив, що російські "вибори" проходили "у дуже обмежених умовах", російська влада перед тим продовжувала системні репресії проти опозиції, нелояльного громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, багато опонентів опинилися за ґратами за політично вмотивованими вироками суду, а ув’язнений критик Кремля Алексєй Навальний невдовзі перед виборами помер у колонії.

Боррель зауважив, що у таких умовах багато потенційних кандидатів навіть не намагалися балотуватися, а російські виборці не мали повноцінного доступу до інформації та реального вибору.

Від імені ЄС він висловив жаль з приводу рішення Росії не запрошувати спостерігачів від ОБСЄ, що суперечить її зобов’язанням.

Також Боррель висловив рішучий осуд відкриттю російських дільниць на всіх окупованих територіях України, що стало черговим порушенням Росією міжнародного права.

"ЄС наголошує, що не визнає і ніколи не визнає ані проведення так званих "виборів" на цих територіях України, ані їхніх результатів. Вони є нікчемними і не можуть мати ніяких юридичних наслідків. Політичне керівництво РФ і причетні до їхньої організації побачать наслідки таких протиправних дій", – зазначив Жозеп Боррель.

У заяві він додав також, що ЄС "продовжить підтримувати важливу роботу організацій російського громадянського суспільства, правозахисників та незалежних ЗМІ".

Нагадаємо, вже низка держав Східної Європи та Британія заявили, що російські "вибори" неможливо вважати вільними й чесними, а глава Міноборони Британії порівняв Путіна з радянським диктатором Сталіним.