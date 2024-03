МЗС Німеччини засудило "вибори" Путіна на окупованих територіях України

МЗС Німеччини заявило, що російські "вибори" на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter (X).

"Псевдовибори в Росії не є ані вільними, ані чесними, їхній результат нікого не здивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права", – йдеться у повідомленні.

The pseudo-election in #Russia is neither free nor fair, the result will surprise nobody. Putin's rule is authoritarian, he relies on censorship, repression & violence. The "election“ in the occupied territories of #Ukraine are null and void & another breach of international law.