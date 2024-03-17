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МЗС Німеччини засудило "вибори" Путіна на окупованих територіях України

Неділя, 17 березня 2024, 16:21

МЗС Німеччини заявило, що російські "вибори" на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter (X).

"Псевдовибори в Росії не є ані вільними, ані чесними, їхній результат нікого не здивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права", – йдеться у повідомленні.

Раніше Британія нагадала, що організація Росією голосування на "президентських виборах" на окупованих територіях України є незаконною. 

Сполучені Штати ще у п’ятницю засудили організацію Росією "виборів" на окупованих територіях.

У спільній заяві осуд висловили і майже 60 країн ООН.

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