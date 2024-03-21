Топкерівник НАТО застеріг від надмірного песимізму щодо шансів України у війні
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.
Про це Бауер сказав у своїй промові на Київському безпековому форумі в четвер, передає "Європейська правда".
Бауер наголосив, що песимісти не виграють воєн.
"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році", – зазначив він.
Бауер підкреслив: якщо поглянути на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху.
"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", – заявив голова Військового комітету НАТО.
Він зауважив, що українській військові докорінно змінили багато аспектів сучасної війни.
"Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння", – пояснив Бауер.
Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нещодавно Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України у 2023 році.