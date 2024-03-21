До Києва вперше після початку великої війни прибув найвищий військовий керівник НАТО

До Києва з візитом прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер – найвищий військовий посадовець Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Бауер виступив на Київському безпековому форумі, подякувавши за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з українським політичним і військовим керівництвом.

"Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли", – сказав Бауер.

Він зазначив, що візит дозволяє йому висловити "глибоку повагу" до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою, так і поза ним.

"З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", – запевнив Бауер.

Нещодавно Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України у 2023 році.

Він також закликав до трансформації боєздатності НАТО в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".