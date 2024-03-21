Топ-руководитель НАТО предостерег от чрезмерного пессимизма относительно шансов Украины в войне

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.

Об этом Бауэр сказал в своей речи на Киевском форуме по безопасности в четверг, передает "Европейская правда".

Бауэр подчеркнул, что пессимисты не выигрывают войн.

"Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистичными в 2024 году", – отметил он.

Бауэр подчеркнул: если взглянуть на факты, есть все основания быть уверенными в способности Украины достичь успеха.

"Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в еще большей поддержке", – заявил председатель Военного комитета НАТО.

Он отметил, что украинские военные в корне изменили многие аспекты современной войны.

"Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", – пояснил Бауэр.

Визит Бауэра в Киев стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Недавно Бауэр заявил, что Запад был "слишком оптимистически настроен" в отношении хода войны РФ против Украины в 2023 году.