У партії Шольца кажуть, що Німеччина має збільшити борг для 2% ВВП на оборону

Співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, виклики, що стоять перед країною, включають забезпечення безпеки, з одного боку, а також сильну економіку та сильну державу загального добробуту для людей, що "важко поєднати з нинішніми борговими правилами".

Клінгбайль зазначив, що боргове гальмо перешкоджає важливим інвестиціям у майбутнє Німеччини.

"Як СДПН, ми віддані фундаментальній реформі боргових правил, щоб ми могли адекватно реагувати на нові виклики 21-го століття", – додав він, окреслюючи одну з ключових обіцянок партійної кампанії на наступних виборах, що відбудуться восени 2025 року.

Клінгбайль вказав, що для СДПН важливо уникнути ситуації, коли доведеться пояснювати виборцям, чому уряд продовжує витрачати мільярди євро на підтримку України, водночас скорочуючи пенсії, допомогу на дітей або інвестиції в робочі місця та інфраструктуру.

"Ми з цим не змиримося. Ми не повинні протиставляти військову підтримку України нашій обіцянці будувати сильну соціальну державу", – заявив він.

Згідно з чинним механізмом, створеним після фінансової кризи 2008 року, щорічні чисті нові запозичення Німеччини обмежуються 0,35% ВВП. Винятки допускаються лише для боротьби зі стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями.

Ці правила закріплені в Конституції ФРН, і будь-яка спроба змінити їх потребує підтримки більшості у дві третини голосів у парламенті, що в нинішніх умовах є малоймовірним.

Лідер головної опозиційної сили ХДС/ХСС Фрідріх Мерц виключив таку можливість, водночас партнери СДПН по урядовій коаліції "Вільні демократи" на чолі з міністром фінансів Крістіаном Лінднером також виступають проти. Ще одна урядова партія "Зелені" має схожу з СДПН позицію.

Міністр економіки Роберт Габек, який також є віце-канцлером, у середу підтвердив свою думку, що Німеччина може дозволити собі більше запозичень, оскільки відношення її боргу до ВВП є відносно низьким – близько 63%.

Берлін вже виділив дві третини коштів спеціального військового фонду, що дає змогу Німеччині виконати цільовий показник видатків НАТО цього року вперше відтоді, як його узгодили міністри оборони країн Альянсу в 2006 році.

Цьогоріч європейські члени Альянсу спільно вперше витрачатимуть у середньому понад 2% ВВП на оборону.

Днями майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО в разі його повернення до влади , якщо європейські країни платитимуть свою справедливу частку на оборону.

Раніше Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.