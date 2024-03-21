Зеленський: Спроби торговельного сепаратизму в Європі послаблюють континент

Президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів ЄС закликав припинити тиск на Україну в питаннях торгівлі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час відеозвернення до учасників саміту ЄС, текст виступу наводить преслужба президента.

"Ми в Україні не можемо змиритися з тим, що постійним тлом для російського терору став тиск на нашу державу в питаннях торгівлі", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що зараз питання торгівлі, зокрема продовження режиму лібералізації торгівлі із Євросоюзом, – це питання не просто тих чи інших товарів, а здатності України вистояти проти російської агресії.

"Будь-яка наша втрата в торгівлі – це втрата ресурсу, який зупиняє Росію", – заявив президент.

Він зазначив, що Європа тільки виграє від співпраці з Україною та від українських економічних можливостей, які стабілізують сусідні з Європою частини світу.

"Втім, ми бачимо, що досі, на жаль, не обмежений російський доступ на аграрний ринок Європи. І коли українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію, у Європу все одно везуть російську продукцію, а також товари з підконтрольної Путіну Білорусі. Це нечесно", – сказав Зеленський.

"Ще більш нечесно, коли хтось намагається зламати системні торговельні рішення, які працюють не перший рік і працюють в інтересах сили всієї Європи. Спроби торговельного сепаратизму всередині Європи послаблюють увесь континент", – додав він.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.

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