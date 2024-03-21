Зеленский: Попытки торгового сепаратизма в Европе ослабляют континент

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам ЕС призвал прекратить давление на Украину в вопросах торговли.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время видеообращения к участникам саммита ЕС, текст выступления приводит пресс-служба президента.

"Мы в Украине не можем смириться с тем, что постоянным фоном для российского террора стало давление на наше государство в вопросах торговли", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос торговли, в частности продолжение режима либерализации торговли с Евросоюзом, – это вопрос не просто тех или иных товаров, а способности Украины выстоять против российской агрессии.

"Любая наша потеря в торговле – это потеря ресурса, который останавливает Россию", – заявил президент.

Он отметил, что Европа только выиграет от сотрудничества с Украиной и от украинских экономических возможностей, которые стабилизируют соседние с Европой части мира.

"Впрочем, мы видим, что до сих пор, к сожалению, не ограничен российский доступ на аграрный рынок Европы. И когда украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути, в Европу все равно везут российскую продукцию, а также товары из подконтрольной Путину Беларуси. Это нечестно", – сказал Зеленский.

"Еще более нечестно, когда кто-то пытается сломать системные торговые решения, которые работают не первый год и работают в интересах силы всей Европы. Попытки торгового сепаратизма внутри Европы ослабляют весь континент", – добавил он.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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