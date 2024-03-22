Прем'єр Нідерландів зустрінеться з лідером Китаю на тлі напруження щодо експорту мікросхем

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наступного тижня поїде до Пекіна на зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на тлі напруженості через питання експорту комп'ютерних чипів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Візиту передувають дії уряду Нідерландів, який цього року почав відмовляти у видачі ліцензій компанії ASML, найбільшому постачальнику обладнання для виробників комп'ютерних чипів, на експорт багатьох своїх продуктів до Китаю під тиском США.

Очікують, що під час візиту 26-27 березня Рютте зустрінеться з Сі Цзіньпіном та прем'єром Лі Цянем, а міністр торгівлі Нідерландів Джеффрі ван Левен – зі своїм китайським колегою Ван Вентао.

"Вони обговорять можливості економічного співробітництва, важливість рівних правил гри та рівного доступу до ринків", – йдеться в заяві уряду Нідерландів.

Нідерландська компанія ASML домінує на світовому ринку літографічних систем – дорогих інструментів, необхідних для створення схем комп'ютерних чипів.

Згідно з правилами, що діють з 1 січня, ASML заявила, що більше не розраховує на отримання ліцензій від уряду Нідерландів на постачання своїх більш досконалих лінійок інструментів DUV китайським клієнтам.

Водночас залишається незрозумілим, скільки обладнання, яке ASML вже продала китайським клієнтам, вона зможе продовжувати обслуговувати.

У 2023 році компанія продала китайським виробникам мікросхем обладнання на суму понад 6 мільярдів євро, що робить Китай другим за величиною ринком збуту ASML після Тайваню.

Очікують, що без запасних частин інструменти ASML стануть неможливими для експлуатації протягом декількох тижнів.

Раніше уряд Нідерландів оголосив про нові правила щодо обмеження експорту певного сучасного напівпровідникового обладнання.

Перед цим уряд Нідерландів підтвердив, що запровадить нові експортні обмеження на обладнання для виробництва мікросхем проти Китаю в межах запровадженої минулого року ініціативи Сполучених Штатів.

США намагаються підірвати здатність Китаю виробляти власні чіпи і заручився підтримкою Нідерландів та Японії в обмеженні експорту обладнання.