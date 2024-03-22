Премьер Нидерландов встретится с лидером Китая на фоне напряжения по экспорту микросхем

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на следующей неделе поедет в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне напряженности из-за вопроса экспорта компьютерных чипов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Визиту предшествуют действия правительства Нидерландов, которое в этом году начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производителей компьютерных чипов, на экспорт многих своих продуктов в Китай под давлением США.

Ожидается, что во время визита 26-27 марта Рютте встретится с Си Цзиньпином и премьером Ли Цянем, а министр торговли Нидерландов Джеффри ван Левен – со своим китайским коллегой Ван Вентао.

"Они обсудят возможности экономического сотрудничества, важность равных правил игры и равного доступа к рынкам", – говорится в заявлении правительства Нидерландов.

Нидерландская компания ASML доминирует на мировом рынке литографических систем – дорогостоящих инструментов, необходимых для создания схем компьютерных чипов.

Согласно правилам, действующим с 1 января, ASML заявила, что больше не рассчитывает на получение лицензий от правительства Нидерландов на поставку своих более совершенных линеек инструментов DUV китайским клиентам.

В то же время остается неясным, сколько оборудования, которое ASML уже продала китайским клиентам, она сможет продолжать обслуживать.

В 2023 году компания продала китайским производителям микросхем оборудования на сумму более 6 миллиардов евро, что делает Китай вторым по величине рынком сбыта ASML после Тайваня.

Ожидается, что без запасных частей инструменты ASML станут невозможными для эксплуатации в течение нескольких недель.

Ранее правительство Нидерландов объявило о новых правилах по ограничению экспорта определенного современного полупроводникового оборудования.

Перед этим правительство Нидерландов подтвердило, что введет новые экспортные ограничения на оборудование для производства микросхем против Китая в рамках введенной в прошлом году инициативы Соединенных Штатов.

США пытаются подорвать способность Китая производить собственные чипы и заручился поддержкой Нидерландов и Японии в ограничении экспорта оборудования.