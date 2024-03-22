Екскомандувач армії США в Європі: Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати

Удари по російських нафтопереробних заводах мають значний вплив на здатність Росії вести війну, тому їх слід продовжувати.

Про це заявив колишній командувач Сил США у Європі у 2014-17, відставний генерал Бен Ходжес під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно удари по НПЗ мають значний вплив. Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів", – сказав Ходжес.

Україна, на його думку, повинна тиснути на російську логістику, зокрема на Крим, аби зробити півострів непридатним для російських військ.

"Я би не очікував драматичного падіння здатності України оборонятись. Робота (нового командувача ЗСУ) Сирського полягатиме в тому, щоб стабілізувати ситуацію на лінії фронту, але тут промислова конкуренція має зіграти свою роль, при тому, що українській армії необхідні нові підрозділи, аби забезпечити ротацію", – сказав генерал.

Нагадаємо, у публікації FT з посиланням на джерела йдеться, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

Дивіться на цю тему відео ЄвроПравди: США заборонили ЗСУ "бавовну" на Росії: фейк чи правда?

Читайте також: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю.