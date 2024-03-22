Экс-командующий армии США в Европе: Удары по российским НПЗ нужно продолжать

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам имеют значительное влияние на способность России вести войну, поэтому их следует продолжать.

Об этом заявил бывший командующий Сил США в Европе в 2014-17, отставной генерал Бен Ходжес во время 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности, сообщает "Европейская правда".

"Конечно удары по НПЗ имеют значительное влияние. Россия меньше может оплачивать эту войну, а также это лишает ее необходимого топлива для продолжения боевых действий. Я бы рекомендовал игнорировать призывы к прекращению таких ударов", – сказал Ходжес.

Украина, по его мнению, должна давить на российскую логистику, в частности на Крым, чтобы сделать полуостров непригодным для российских войск.

"Я бы не ожидал драматического падения способности Украины обороняться. Работа (нового командующего ВСУ) Сырского будет заключаться в том, чтобы стабилизировать ситуацию на линии фронта, но здесь промышленная конкуренция должна сыграть свою роль, при том, что украинской армии необходимы новые подразделения, чтобы обеспечить ротацию", – сказал генерал.

Напомним, в публикации FT со ссылкой на источники говорится, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

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