Посол США при НАТО: Напад РФ на країни Балтії не є неминучим

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила що за оцінками Сполучених Штатів та Альянсу, напад Росії на країни Балтії не є неминучим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Ми не бачимо, що напад з боку Росії є неминучим", – запевнила вона у коментарях журналістам країн Балтії.

"Ми прикриваємо вас, думаємо про вашу безпеку та вживаємо дедалі більше заходів щомісяця в НАТО, щоб відповісти на ваші дуже реальні занепокоєння щодо безпеки", – додала дипломатка.

За її словами, загроза розширення загарбницької війни, яку веде Росія, за межі України сприймається "дуже серйозно".

"Але Альянс готується до негайної відповіді, якщо у РФ з'являться якісь ідеї щодо перетину кордону з країнами НАТО", – зазначила Сміт.

Вона вказала, що від початку війни в Україні в НАТО здійснили низку кроків для посилення його заходів стримування й оборони, особливо в країнах Балтії, але також по всьому східному флангу.

"Ми перекинули більше військ на східний фланг, забезпечили масштабування батальйонів до рівня бригад, а також провели низку тренувальних місій і навчань", – пояснила Сміт.

Посол США при НАТО також заявила, що наразі в неї немає інформації про те, що Сполучені Штати переходять від ротаційної до постійної присутності в Литві.

Водночас вона додала, що ця присутність є "адекватною та достатньою для виконання зобов'язань, які ми взяли на себе щодо безпеки наших союзників по НАТО".

За її словами, Білий дім обережно ставиться до того, щоб дозволити країнам НАТО відправити війська в Україну.

"Ми дуже наполегливо працювали протягом останніх двох років, щоб гарантувати, що НАТО не буде стороною цього конфлікту", – наголосила Сміт.

Нагадаємо, розвідка США вважає, що Росія майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться "асиметричними заходами".

Перед цим розвідка Литви озвучила оцінки, згідно з якими Росія може воювати в Україні ще щонайменше два роки.