Посол США при НАТО: Нападение РФ на страны Балтии не является неизбежным

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что по оценкам Соединенных Штатов и Альянса, нападение России на страны Балтии не является неизбежным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Мы не видим, что нападение со стороны России неизбежно", – заверила она в комментариях журналистам стран Балтии.

"Мы прикрываем вас, думаем о вашей безопасности и принимаем все больше мер ежемесячно в НАТО, чтобы ответить на ваши очень реальные беспокойства по безопасности", – добавила дипломат.

По ее словам, угроза расширения захватнической войны, которую ведет Россия, за пределы Украины воспринимается "очень серьезно".

"Но Альянс готовится к немедленному ответу, если у РФ появятся какие-то идеи относительно пересечения границы со странами НАТО", – отметила Смит.

Она указала, что с начала войны в Украине в НАТО предприняли ряд шагов для усиления его мер сдерживания и обороны, особенно в странах Балтии, но также по всему восточному флангу.

"Мы перебросили больше войск на восточный фланг, обеспечили масштабирование батальонов до уровня бригад, а также провели ряд тренировочных миссий и учений", – пояснила Смит.

Посол США при НАТО также заявила, что пока у нее нет информации о том, что Соединенные Штаты переходят от ротационного к постоянному присутствию в Литве.

В то же время она добавила, что это присутствие является "адекватным и достаточным для выполнения обязательств, которые мы взяли на себя по безопасности наших союзников по НАТО".

По ее словам, Белый дом осторожно относится к тому, чтобы позволить странам НАТО отправить войска в Украину.

"Мы очень упорно работали в течение последних двух лет, чтобы гарантировать, что НАТО не будет стороной этого конфликта", – подчеркнула Смит.

Напомним, разведка США считает, что Россия почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричными мерами".

Перед этим разведка Литвы озвучила оценки, согласно которым Россия может воевать в Украине еще минимум два года.