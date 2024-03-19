Дуда: Росія може напасти на НАТО вже у 2026 році

Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNBC, повідомляє "Європейська правда".

Президент Польщі захистив свою нещодавню пропозицію збільшити необхідний поріг оборонних витрат країн НАТО з 2 до 3 відсотків ВВП.

"З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО", – сказав президент.

"Тривожний дзвіночок дзвонить: до цього ще 2-3 роки, протягом яких нам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, підвищувати безпекові можливості Європи і готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося", – додав він.

Він також закликав США продовжувати підтримувати Україну, попередивши, що якщо Росію не зупинити в Україні, то ціна цього пізніше різко зросте.

"Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться, і тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію, американські війська повинні будуть втрутитися, а цього ніхто не хоче", – зазначив Дуда.

При цьому він заявив, що "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен "Бредлі", переданий Україні, кожна зброя, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, віддаляє привид російської перемоги".

Раніше повідомлялося, що німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз військової загрози з боку Росії, який прогнозує, що "з 2026 року" вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.