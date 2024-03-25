Глава МЗС Угорщини їде у Сочі на захід "Росатому"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив у російське місто Сочі з візитом.

Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто у Сочі візьме участь у міжнародному форумі "Атомекспо-2024", який організовує "Росатом".

"Півні ще не співають, ми їдемо в Сочі. Їдемо на "Атомекспо", ще одна важлива зустріч щодо Пакш", – поінформував угорський міністр.

Як відомо, нещодавно голова російської державної корпорації "Росатом" Алексєй Ліхачов приїздив до Будапешта. Сійярто тоді заявляв про "ще одну важливу віху" в проєкті атомної електростанції "Пакш ІІ", яку будує "Росатом", виклавши фото з Ліхачовим.

"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

А "Пакш II" – це проєкт розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатому" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту.

Угорщина очікує, що російський "Росатом" побудує два нові реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030-2031 року.