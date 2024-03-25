Глава МИД Венгрии едет в Сочи на мероприятие "Росатома"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в российский город Сочи с визитом.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Сийярто в Сочи примет участие в международном форуме "Атомэкспо-2024", который организует "Росатом".

"Петухи еще не поют, мы едем в Сочи. Едем на "Атомэкспо", еще одна важная встреча по Пакш", – проинформировал венгерский министр.

Как известно, недавно глава российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев приезжал в Будапешт. Сийярто тогда заявил о "еще одной важной вехе" в проекте атомной электростанции "Пакш II", которую строит "Росатом", выложив фото с Лихачевым.

"Пакш" – единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов. Согласно принятой энергетической стратегии, Будапешт хочет увеличить генерацию атомной энергии в будущем.

А "Пакш II" – это проект расширения атомной электростанции "Пакш" стоимостью 12 млрд евро, которое осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.

Венгрия ожидает, что российский "Росатом" построит два новых реактора на атомной электростанции "Пакш" до 2030-2031 года.