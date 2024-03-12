На 25-річчя членства в НАТО Угорщина прийняла голову "Росатому"

Голова російської державної корпорації "Росатом" Алексєй Ліхачов прибув до Будапешта 12 березня – рівно через 25 років після того, як Угорщина стала членом Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з допису голови угорського МЗС Петера Сійярто у Facebook.

У дописі Сійярто заявив про "ще одну важливу віху" в проєкті атомної електростанції "Пакш ІІ", яку будує "Росатом", виклавши фото з Ліхачовим та анонсувавши спільну пресконференцію з ним.

На пресконференції голова МЗС Угорщини заявив, що "перший бетон" у конструкції буде закладений уже до кінця 2024 року, а роботи з розширення АЕС "просуваються добре і стабільно", цитує Telex.

Гендиректор "Росатому" не раз їздив до Угорщини для переговорів про "Пакш ІІ". Так само говорити про енергетичні проєкти до Москви літав і Сійярто.

"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

А "Пакш II" – це проєкт розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатому" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту.

Угорщина очікує, що російський "Росатом" побудує два нові реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030-2031 року.