Розвідка Британії оцінила можливості РФ сформувати і забезпечити нові армії

Розвідка Великої Британії проаналізувала, чи здатна РФ сформувати і забезпечити дві нові армії, створення яких раніше анонсував російський міністр оборони Сергєй Шойгу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 25 березня.

У розвідці зазначили, що точна дислокація і склад цих підрозділів не були названі, хоча найбільш вірогідним це буде поєднання механізованих бронетанкових артилерійських і логістичних підрозділів.

Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями російської сторони про створення нових підрозділів і запланованим підвищенням рівня бригад до дивізій.

У відомстві додали, що враховуючи успішні зусилля Росії з набору особового складу, цілком ймовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані людьми.

"Однак, зважаючи на обмежену підготовку російських військових, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком ймовірно, що ці підрозділи зіткнуться з подібними проблемами у забезпеченні ресурсами", – йдеться у повідомленні.

У попередньому огляді йшлося про ситуацію з будівництвом Росією залізничної лінії через тимчасово окуповані території України.

Перед цим розвідка Великої Британії проаналізувала спроби Росії захистити свої об'єкти нафтопереробної галузі від українських ударів.