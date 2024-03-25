Разведка Британии оценила возможности РФ сформировать и обеспечить новые армии

Разведка Великобритании проанализировала, способна ли РФ сформировать и обеспечить две новые армии, создание которых ранее анонсировал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 25 марта.

В разведке отметили, что точная дислокация и состав этих подразделений не были названы, хотя наиболее вероятным это будет сочетание механизированных бронетанковых артиллерийских и логистических подразделений.

Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предыдущими объявлениями российской стороны о создании новых подразделений и запланированным повышением уровня бригад до дивизий.

В ведомстве добавили, что учитывая успешные усилия России по набору личного состава, вполне вероятно, что эти подразделения могут быть достаточно укомплектованы людьми.

"Однако, учитывая ограниченную подготовку российских военных, широкое использование устаревшего оборудования и проблемы с инфраструктурой, вполне вероятно, что эти подразделения столкнутся с подобными проблемами в обеспечении ресурсами", – говорится в сообщении.

В предыдущем обзоре речь шла о ситуации со строительством Россией железнодорожной линии через временно оккупированные территории Украины.

Перед этим разведка Великобритании проанализировала попытки России защитить свои объекты нефтеперерабатывающей отрасли от украинских ударов.