Серед поляків зросла готовність відпускати своїх добровольців воювати за Україну 

Переважна більшість поляків продовжують виступати за військову та гуманітарну підтримку України, зростає підтримка того, щоби польські добровольці могли їхати воювати на боці України, та навіть залучення польської армії на допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

Респондентів запитали про те, яку допомогу, на їхню думку, Польща має надавати Україні.

Надання гуманітарної допомоги підтримують 75%, військової допомоги у форматі боєприпасів, стрілецької та іншої піхотної зброї – 67,6%, допомоги важкою зброєю – 54,1%.

Порівняно з минулорічним опитуванням, зросла підтримка потенційної участі поляків у бойових діях на боці України.

Так, 27,1% вважають, що Польща має дозволяти охочим добровольцям воювати на боці України. 9.4% опитаних вважають, що за потреби польські військові могли б залучатися для допомоги Україні. Ймовірно, це пов’язано з публічною дискусією, розпочатою президентом Франції Емманюелем Макроном, який не став виключати потенційного введення військ союзників в Україну.

У минулорічному опитуванні підтримка потенційного залучення польської армії на допомогу Україні була нульовою, а підтримка того, щоб польські громадяни могли воювати на боці України, складала 3,4%.

За подальший прийом біженців з України виступають 46,8% опитаних, фінансову допомогу Україні – 41,1%.

Опитування проводила компанія United Surveys 8-10 березня змішаним методом CATI/CAWI на репрезентативній вибірці з 1000 осіб.

Нагадаємо, опитування свідчать також, що антиукраїнська партія "Конфедерація", члени якої стояли за протестами перевізників на кордоні з Україною, опинилася на третьому місці електоральних симпатій.