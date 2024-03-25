Среди поляков выросла готовность отпускать своих добровольцев воевать за Украину

Подавляющее большинство поляков продолжают выступать за военную и гуманитарную поддержку Украины, растет поддержка того, чтобы польские добровольцы могли ехать воевать на стороне Украины, и даже привлечение польской армии на помощь Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Респондентов спросили о том, какую помощь, по их мнению, Польша должна предоставлять Украине.

Предоставление гуманитарной помощи поддерживают 75%, военной помощи в формате боеприпасов, стрелкового и другого пехотного оружия – 67,6%, помощи тяжелым оружием – 54,1%.

По сравнению с прошлогодним опросом, выросла поддержка потенциального участия поляков в боевых действиях на стороне Украины.

Так, 27,1% считают, что Польша должна позволять желающим добровольцам воевать на стороне Украины. 9.4% опрошенных считают, что при необходимости польские военные могли бы привлекаться для помощи Украине. Вероятно, это связано с публичной дискуссией, начатой президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который не стал исключать потенциального ввода войск союзников в Украину.

В прошлогоднем опросе поддержка потенциального привлечения польской армии на помощь Украине была нулевой, а поддержка того, чтобы польские граждане могли воевать на стороне Украины, составляла 3,4%.

За дальнейший прием беженцев из Украины выступают 46,8% опрошенных, финансовую помощь Украине – 41,1%.

Опрос проводила компания United Surveys 8-10 марта смешанным методом CATI/CAWI на репрезентативной выборке из 1000 человек.

Напомним, опросы свидетельствуют также, что антиукраинская партия "Конфедерация", члены которой стояли за протестами перевозчиков на границе с Украиной, оказалась на третьем месте электоральных симпатий.