Російська ракета в Польщі: Варшава викличе посла Росії 

Польща викличе до свого МЗС російського посла і вручить йому ноту протесту після того, як у ніч на 24 березня російська ракета вторглась на 39 секунд у повітряний простір країни, а потім повернулась в Україну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна в інтерв'ю TVN24, повідомляє "Європейська правда".

Заступник глави МЗС Польщі вказав, що не хоче говорити, якими будуть подальші кроки Варшави, оскільки це не перший випадок, коли маневрена ракета Російської Федерації перетинає польський кордон.

"Я думаю, що ми розглянемо можливість сильніше підкреслити не тільки наше невдоволення, але й нашу позицію вже зараз, оскільки такі дії є неприпустимими і абсолютно неприйнятними, особливо в контексті членства Польщі в НАТО і наших союзницьких зобов'язань", – додав він.

Раніше речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що Польща вимагатиме пояснень від Російської Федерації у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни російською ракетою, коли РФ здійснювала масований обстріл України.

У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У Збройних силах Польщі заявили, що знали траєкторію польоту ракети, і було зрозуміло, що об'єкт не попрямує вглиб країни. У повітря було підняти польську авіацію та авіацію союзників.

Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території, сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.