Трампу суттєво знизили суму застави у справі про шахрайство

Апеляційний суд у Нью-Йорку погодився знизити суму застави для експрезидента Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство із 454 млн до 175 млн доларів.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Апеляційний суд вирішив зменшити суму застави, яку вимагають від Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство, із 454 млн до 175 млн доларів, та надав йому 10 днів для того, щоб сплатити штраф на таку суму або знайти кошти на заставу.

Це рішення колегії у складі п’яти суддів стало несподіваною перемогою для Трампа і відвернуло потенційну "фінансову катастрофу" для нього. У разі відхилення клопотань у повному обсязі Трамп, якби не зібрав необхідної суми, ризикував втратою контролю над частиною своїх активів. Крайній термін сплинув 25 березня, тобто сьогодні.

Тепер Трамп має додаткові 10 днів для того, щоб знайти цю набагато меншу суму. Двоє співрозмовників повідомили виданню, що така можливість у нього буде.

Окрім того, апеляційний суд призупинив дію більшості обмежень, накладених на Трампа і його родинний бізнес.

Нагадаємо, раніше суд у Нью-Йорку офіційно зобов’язав колишнього президента США Дональда Трампа сплатити 454 млн доларів штрафу, включно з відсотками, у так званій справі про шахрайство, або знайти кошти на заставу від третьої сторони, яка покрила би штраф.

Нагадаємо, у даній справі Трампа визнали винним у тому, що його бізнес-імперія Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити. Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких – шахрайство, підробку документів, складання неправдивих фінансових звітів.

Дане рішення стало результатом розгляду цивільного позову проти експрезидента, поданого у вересні 2022 року генпрокуроркою штату Нью-Йорк.