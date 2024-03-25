Трампу снизили залог по делу о мошенничестве с $454 млн до 175 млн

Апелляционный суд в Нью-Йорке согласился снизить сумму залога для экс-президента Дональда Трампа по делу о гражданском мошенничестве с 454 млн до 175 млн долларов.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

Апелляционный суд решил уменьшить сумму залога, которую требуют от Дональда Трампа по делу о гражданском мошенничестве, с 454 млн до 175 млн долларов, и предоставил ему 10 дней для того, чтобы оплатить штраф на такую сумму или найти средства на залог.

Это решение коллегии в составе пяти судей стало неожиданной победой для Трампа и предотвратило потенциальную "финансовую катастрофу" для него. В случае отклонения ходатайств в полном объеме Трамп, если бы не собрал необходимую сумму, рисковал потерей контроля над частью своих активов. Крайний срок истек 25 марта, то есть сегодня.

Теперь у Трампа есть дополнительные 10 дней для того, чтобы найти эту гораздо меньшую сумму. Двое собеседников сообщили изданию, что такая возможность у него будет.

Кроме того, апелляционный суд приостановил действие большинства ограничений, наложенных на Трампа и его семейный бизнес.

Напомним, ранее суд в Нью-Йорке официально обязал бывшего президента США Дональда Трампа оплатить 454 млн долларов штрафа, включая проценты, по так называемому делу о мошенничестве, или найти средства на залог от третьей стороны, которая покрыла бы штраф.

По данному делу Трампа признали виновным в том, что его бизнес-империя Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, таким образом получая более выгодные банковские кредиты. Прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала Трампу семь обвинений, среди которых – мошенничество, подделка документов, составление ложных финансовых отчетов.

Данное решение стало результатом рассмотрения гражданского иска против экс-президента, поданного в сентябре 2022 года генпрокурором штата Нью-Йорк.